M5S-Lega, intesa chiusa: il prof Conte verso Palazzo Chigi, sorpresa Savona all'Economia

Lunedì 21 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 07:10

La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier venga aperto soltanto dopo aver incaricato il futuro capo del governo. E perché, nonostante l'ennesimo vertice di due ore, la tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio resta alta. Non è stata indolore (e ancora non del tutto scontata) la rinunciare del leader 5Stelle a palazzo Chigi.Il primo problema, con gli Esteri destinati pacificamente all'ambasciatore Giampiero Massolo, è l'Economia. La Lega, avendo ingoiato un premier terzo di area grillina (il giurista Giuseppe Conte, bocciano Andrea Roventini) rivendica per sé questo dicastero strategico. E Salvini, dopo la rinuncia di Giancarlo Giorgetti, ha proposto Paolo Savona, economista di grande esperienza con un passato da ministro con Ciampi e poi con Berlusconi. Negli ultimi anni su posizioni eurocritiche. Ai 5Stelle questa opzione non piace. Però, piuttosto che sollevare apertamente dei dubbi, fanno filtrare «perplessità» del Quirinale. Anche perché Salvini con Di Maio è stato chiaro: «Se salta Savona, salta pure Conte o qualunque premier grillino».