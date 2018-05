Scuse di Di Maio per l'impeachment, sì di Mattarella al governo politico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 07:00

Doveva essere l'ennesimo D-day di questa crisi impazzita. E infinita. Il giorno, a quasi tre mesi dalle elezioni, della svolta definitiva per il governo: Carlo Cottarelli che scioglieva la riserva e presentava la lista del ministri, oppure la resurrezione dell'esecutivo 5Stelle e Lega. Invece Sergio Mattarella, alle prese con i contorcimenti di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è stato costretto a mettere di nuovo la pratica di palazzo Chigi in stand-by. Un altro stop, insomma, reso possibile da una giornata più serena sui mercati finanziari, dopo la furiosa tempesta di lunedì e martedì.Il passaggio cruciale è avvenuto a metà pomeriggio, quando Di Maio è stato ricevuto sul Colle. Mattarella, facendo ricorso a tutta la sua pazienza e al senso dello Stato, ha fatto sedere nel suo studio il leader grillino che appena quarantott'ore prima prometteva di mandarlo all'ergastolo con la procedura di impeachment per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Un incontro breve. Gelido. Nel quale il capo dello Stato ha chiesto a Di Maio cosa intendesse fare. Se davvero ritenesse possibile la ripartenza del governo con la Lega, fissando una sola condizione. Quella di sempre: Paolo Savona, l'economista no-euro proposto e difeso da Salvini, non può essere della partita.