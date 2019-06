L'industria lascia il Sud: Ilva sul binario morto, Jabil conferma i licenziamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 07:00

Dal loro osservatorio privilegiato - il ministero dello Sviluppo - Luigi Di Maio e il governo vedono sempre più acuirsi la crisi industriale nel Mezzogiorno. Ieri in via Veneto - durante un tavolo tra le parti - la multinazionale Jabil ha confermato al governo la volontà di licenziare 350 lavoratori su 706 nello stabilimento di Marcianise, nonostante l'esecutivo e i sindacati le avessero chiesto di sospenderli. Ma soprattutto diventa sempre più drammatica la situazione all'Ilva di Taranto, dopo che l'Ad per le attività europee Geert van Poelvoorde ha annunciato che Arcelor Mittal è pronta a chiudere l'acciaieria, poiché nel decreto Crescita ieri approvato in via definitiva in Senato l'esecutivo ha cancellato la manleva giudiziaria ai nuovi vertici in relazione ad azioni commesse dagli ex amministratori.