L'intervista al governatore De Luca: «Così ho cambiato la Campania»

Domenica 24 Dicembre 2017, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo una tale concentrazione di lavoro che diventa complicato trovare il tempo per aggiungere, ai momenti tradizionali di comunicazione con i cittadini, anche altre occasioni. Ma non nego che in qualche caso sono stato scoraggiato dagli atteggiamenti di alcuni settori dell'informazione che considero inaccettabili. Mi riferisco sia ai titoli sganciati dalla realtà, sia alla propensione a concentrarsi sul gossip. È andata crescendo una sottocultura che calpesta il mondo delle istituzioni e della politica e che è riluttante ad accettare rilievi critici. Ognuno diventa un santuario intoccabile. A me invece piace lo spirito di una comunicazione legata ai dati di fatto, e mi piace esprimere quello che penso senza subire ricatti espliciti o impliciti».«Sono molto preoccupato: si prefigura uno scenario drammatico per tanti versi. Renzi ha tentato una spallata a un sistema istituzionale sclerotizzato che paralizza le decisioni. Il suo tentativo non è riuscito e il referendum conferma la sconfitta. Ma l'esigenza di un Paese più moderno e rapido nelle sue scelte resta per intero. Siamo approdati a una legge elettorale che ci condannerà a non avere un risultato di chiarezza democratica. Abbiamo fatto un passo indietro di 20 anni».«Credo che le valutazioni, anche autocritiche, sono quelle che lui ha fatto per primo. Ma, oltre il gossip da campagna elettorale, resta un grande problema: la mancata riforma di struttura per battere il groviglio burocratico-amministrativo-giudiziario che paralizza il Paese. È ciò che determina il diverso ritmo di sviluppo tra l'Italia e gli altri Paesi più avanzati. Questa sfida non è stata vinta. Certo, la dinamizzazione del mercato del lavoro è stata importante per uscire dalla crisi. Ma resta il divario di crescita e di produttività dell'Italia nei confronti degli atri competitors mondiali. Poi ci sono altri nodi da sciogliere. Penso al rapporto tra Pd e società italiana. Cos'è cambiato in questi ultimi due-tre anni rispetto al mondo della scuola? Si investono 3 miliardi e ci si mette contro tutti. Onestamente, c'è voluta una grande capacità nel produrre questo risultato. E che dire della Pubblica amministrazione? Non abbiamo certo consolidato il nostro rapporto con quel mondo. E se guardo alle piccole e medie imprese, mi viene in mente il nuovo Codice degli appalti. Che, a dispetto degli intenti, ha prodotto un pesante freno agli investimenti e introdotto nuova burocratizzazione. L'esatto contrario della trasparenza. Vengo alla giustizia e ai forti elementi di criticità e, in certi casi, vere e proprie cadute dello Stato di diritto. Una legge, come il codice antimafia, che prevede il sequestro preventivo dei beni di un sospetto, mi pare un passo clamoroso verso l'imbarbarimento del Paese. Infine il tema della sicurezza. Anche qui si è segnato un distacco di tanta parte dell'opinione pubblica dal Pd: sull'immigrazione ci sono state importanti iniziative del ministro Minniti e, tuttavia, non siamo stati in grado di interpretarle tenendo insieme solidarietà e rigore. Non riusciamo a parlare ai milioni di cittadini italiani che hanno paura, il loro linguaggio ci è ancora estraneo. È indispensabile per il Pd lanciare un piano per la sicurezza urbana. Un piano contro la paura nelle città. Occorre assumere diecimila unità nelle forze dell'ordine, cambiare le norme per rafforzare il contrasto alla microdelinquenza e per rendere più efficaci i fogli di via e gli allontanamenti di chi vìola le leggi».