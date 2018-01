La Lega si spacca sulla Bongiorno lite Maroni-Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Gennaio 2018, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 08:46

Marco Conti ROMA. «Giulia Bongiorno dice: Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti. È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti». Un tweet di Roberto Maroni dà sfogo alle perplessità della base del Carroccio contro la candidatura di Giulia Bongiorno. L'avvocato, già parlamentare di An, ha sfornato una motivazione per giustificare il suo passaggio da Gianfranco Fini, a Mario Monti e ora alla Lega che la candiderà capolista,...