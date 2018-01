«In questa campagna elettorale c'è qualcosa di apparentemente nuovo e qualcosa di politicamente riesumato. La politica dell'oggi ha avuto la capacità di riesumare Berlusconi» ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento alla competizione elettorale del 4 marzo. L'ex pm ha evidenziato che in occasione della tornata elettorale «si fa verso la possibilità di una vittoria al 40 per cento del centrodestra». «E' un'opzione possibile - ha aggiunto - e ritenuta da qualcuno anche probabile, eppure un anno fa sarebbe stata fantapolitica. E' il segno della crisi della forza del cambiamento in politica».

Lunedì 22 Gennaio 2018, 16:33 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 16:55

