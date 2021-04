Laura Boldrini, il tweet che mette in ansia: «Domani mi ricovero per essere operata»

«E' arrivata la notizia che più temevo. La malattia è parte della mia vita, ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere operata e mi aspetta un percorso di riabilitazione. Ce la metterò tutta per ritornare presto alla vita di sempre»

Un tweet di Laura Boldrini - oggi, 8 aprile 2021 - ha creato allarme sulla salute della parlamentare PD - 60 anni il 28 aprile - già Presidente della Camera dei Deputati nella XVII legislatura (2013-2018)Alto commississario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Il messaggio rilanciato dai social e commentato coon espressioni di incoraggiamento, non chiarisce l'origine della patologia, né dove e come Boldrini riceverà le cure. La parlamentare - spesso oggetto di odio social - è stata di recente al centro dell'attenzione per vicende di presunte violazioni nei confronti di dipendenti: la colf e una collaboratrice parlamentare