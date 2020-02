Napoli: incontro Lega a Scampia, le Sardine scendono in piazza

La Lega sceglie Scampia per la prima conferenza di un ciclo di riflessioni su Napoli e le Sardine si preparano a scendere in piazza contro il movimento di Salvini proprio a Scampia. Il partito di centrodestra sarà infatti il 6 febbraio alle 17 nella sala della Municipalità di Scampia per «Servizi, vivibilità e prospettive politiche per il cittadino» a cui parteciperanno alcuni dei vertici napoletani con il parlamentare Gianluca Cantalamessa e il candidato del centrodestra alle suppletive del Senato a Napoli Salvatore Guangi. «La lega giovani Napoli vi aspetta giovedì 6 febbraio, presso la sede della municipalità di Scampia, per parlare di occupazione giovanile, lavoro e prospettive politiche per il territorio. Questo ciclo di conferenze parte volutamente dalle periferie, da quelle zone troppo spesso dimenticate ed abbandonate dalla politica e dalle istituzioni», scrive sui social Emanuele Papa, coordinatore della Lega giovani a Napoli.



L'iniziativa trova però una risposta dalle Sardine di Napoli che annunciano una manifestazione contro la Lega alle 16.30 nel piazzale della Metro di Piscinola-Scampia. «Ci riprovano - scrivono le sardine napoletane sui social - ancora una volta. Dopo aver sottratto risorse al Sud per circa 30 anni, la Lega prova di nuovo a tornare sui nostri territori per chiederci il voto. È da Scampia che intendiamo riprendere il cammino delle sardine, accanto agli abitanti del quartiere per ribadire con loro che Napoli non si Lega, che Scampia non si Lega». Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare una sardina e sottolineano che «da napoletani siamo stati tra i primi a non »legarci«, sin dai primissimi tentativi dei leghisti di venire sui nostri territori a farsi campagna elettorale». Le Sardine torneranno poi a Scampia il 14 e 15 marzo per il raduno nazionale del movimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA