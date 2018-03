Di Maio e la nuova fiamma: così Giovanna ha conquistato Giggino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Marzo 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 10:01

Si chiama Melodia e manda già in sollucchero etimologi e titolisti: semplice e diretta, ma capace di arrivare dritta al cuore del suo Gigi. Occhi grandi e sorriso aperto, la ragazza dell'Isola classe 81 sogna già da first lady del nuovo romanzo popolare. Ma a Giovanna per l'appunto Melodia, non difetta neppure l'ironia. E così la bionda avvocatessa trapanese si accontenta per ora di essere riuscita in un'impresa ben più ardua: trascinare Luigi sul lungomare, costringendolo a rinunciare alla grisaglia che non toglie neppure per dormire. Vedi mai gli mandasse una mail Sergio Mattarella. Lui ex steward del San Paolo, lei cassiera tuttofare al lido Zanzibar di Castellammare. Un lavoretto stagionale che l'ha aiutata a pagarsi quegli studi in giurisprudenza che il giovane partner non ha concluso. Ma va bene così: immersi nel sole di Castellammare del Golfo, Gigino e Giovanna sono solo un jeans e una maglietta.