M5S, Bennato diserta la festa al Circo Massimo: «Purtroppo sto senza voce»

Venerdì 19 Ottobre 2018, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 15:24

«Purtroppo da ieri ho un problema grave e sto senza voce.... Che rabbia. Quando capita questo mi imbestialisco soprattutto con me stesso, ma che posso farci?»: così Edoardo Bennato annuncia all'Ansa di essere costretto a dare forfait alla kermesse Italia 5 Stelle 2018, in programma a Roma a Circo Massimo sabato 20 e domenica 21 ottobre.Nei giorni scorsi il deputato M5S Francesco Silvestri aveva annunciato che Bennato si sarebbe dovuto esibire insieme a Beppe Grillo suonando e cantando con lui al Circo Massimo, come già fatto in passato per altri eventi e raduni collettivi. «Sono certo che assisteremo ad un grande spettacolo attraverso testi e melodie che inviteranno i presenti a riflessioni più ampie riguardo a paradossi e contrasti italiani», aveva detto.Bennato spiega meglio i contenuti della performance, al momento cancellata: «E un momento di particolare tensione e avevamo preparato un breve set musicale completato da discorsi sul problema di Bagnoli in particolare e di Napoli e del Sud in generale». In scaletta, rivela ancora Bennato, c'era, tra gli altri il suo brano “Pronti a salpare” «per poter parlare di emigrazione svincolandoci dal buonismo e dal cinismo imperanti, con brani con Beppe per spettacolarizzare il tutto».