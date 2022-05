Mario Draghi in Parlamento, Fico: «Per ora solo informativa, poi vedremo»

Il presidente del Consiglio Mario Draghi andrà al Senato e alla Camera dei Deputati giovedì mattina, con passaggio a Montecitorio alle 11.30.

Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, questa mattina a Napoli per l'assemblea pubblica dell'Unione industriali partenopea, spiegando di aver ricevuto la comunicazione dal ministro D'Incà: «Mi ha detto ufficialmente che Draghi sarebbe venuto in aula alla Camera per un'informativa alle 11.30 e prima sarà al Senato».

Fico ha aggiunto che «è sempre un bene quando il Governo viene in aula» A chi gli ha chiesto se si aspetta un voto delle camere, Fico ha risposto: «In questo momento ho letto dell'informativa, vedremo se sarà anche altro».