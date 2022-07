Il premier Draghi sale al Quirinale da Mattarella

Il premier sale al Colle. A quanto si apprende in ambienti parlamentari, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è a colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un'analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto finale alla Camera sul Dl Aiuti.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO M5S verso la sfiducia al Senato: ecco perché giovedì... LO SCONTRO Dl Aiuti, ok alla Camera. Crippa: «M5S si astiene». E... GOVERNO Draghi media ma se M5S lascerà l'Aula ddl Senato lui... GOVERNO Conte, l'azzardo del leader M5S: «Risposte o lasciamo» LA STRATEGIA Draghi, mano tesa a Grillo: mossa sul salario minimo per ottenere la...

Lo schiaffo del M5s al governo

Schiaffo del M5s al governo. I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto Aiuti alla Camera. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato, dove il testo deve essere approvato entro questa settimana. Il premier Draghi al Quirinale per un incontro con il presidente Mattarella. Berlusconi chiede al presidente del Consiglio di aprire una verifica di maggioranza e di sottrarsi «a questa logica politicamente ricattatoria». Tajani evoca la crisi se il M5s non voterà anche al Senato. La Lega attacca su cannabis e ius scholae.

Renzi: si può andare avanti anche senza M5S

Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, «se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione è un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio». Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di un punto stampa a Milano. «È chiaro - aggiunge - che se non c'è più il Movimento, per me si può andare avanti anche senza, ma bisogna vedere se ci sono la volontà e i numeri, e su che cosa. Qui c'è da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale».