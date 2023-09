Meloni e Macron, colloquio sui migranti dopo i funerali di Napolitano: vertice per più di un'ora senza delegazioni

Un'ora e venti di colloquio. Tanto è durato il bilaterale a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron e concluso intorno alle 15. Un faccia a faccia senza delegazioni, concentrato, pare, sul tema dei migranti e iniziato subito dopo le esequie di Stato, con rito laico, svolte a Montecitorio per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Meloni-Macro, asse sui migranti

Un segnale di disgelo dopo i tanti battibecchi che hanno caratterizzato il rapporto tra i due paesi nell'ultimo anno, specie sul tema del confine comune tra Ventimiglia e Mentone.

Interesse comune

Entrambi i Paesi hanno d'altronde l'interesse a disegnare un'Unione Europea meno Berlino-centrica, facendo valere gli interessi comuni sull'asse Roma-Parigi. Anche perché a gennaio ritornerà salvo sorprese in vigore il vecchio patto di stabilità, inviso sia a Meloni che a Macron. I temi per lavorare insieme, insomma, non mancano.