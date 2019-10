CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 14 Ottobre 2019, 07:55

Dice che fosse dipeso da lui l'avrebbe chiamato Filippo. «Così, per dargli un nome. Poi è stato scelto altro», racconta Pino Aprile appena concluso il suo discorso più volte interrotto dagli applausi entusiasti della platea sul palco del CineTeatro «Aroldo Tieri» di Cosenza. Quaranta minuti d'intervento, aperto dalle canzoni Invincibile di Mimmo Cavallo dedicata a Nelson Mandela e chiuso da Sud di Pietra Montecorvino.Ed ecco che il giornalista e scrittore che da Terroni a Il potere dei vinti, 9 anni di libri best seller, della causa sudista è diventato il paladino e forse qualcosa in più, ha appena presentato e declinato statuti e tesi programmatiche del nuovo movimento meridionale e meridionalista M24A: che sta per Movimento 24 Agosto. Il suo Filippo. Disegnando un pantheon di numi tutelari e padri di saggezza che oltre Mandela l'Invictus comprende l'etiope Aby Ahmed, il neo premio Nobel per la Pace che ha messo fine al conflitto con l'Eritrea, Pietro Mennea, «che dalle strade di campagna della Puglia è diventato esclusivamente con la sua volontà l'uomo più veloce del modo», Amartya Sen, l'economista indiano altro Nobel il quale ha sottolineato come si è ciò che le circostanze concedono di essere, e Michelangelo, che grazie alle circostanze ebbe il marmo di Carrara per i suoi capolavori. Insomma, nessun eccesso di pirotecnia sudista o secessionista. «Io sono come Jessica Rabbit: non sono cattivo, è che mi disegnano così».