​Orlando: basta ultimatum, né dal Papeete né dalla Leopolda

Domenica 6 Ottobre 2019, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 15:07

«Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda : gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c'è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese». Lo ha detto Andrea Orlando , vicesegretario del Pd , partecipando alla giornata conclusiva della festa di Dems a Rimini . «Noi - ha detto Orlando - non vogliamo fare quattro campagne elettorale parallele, noi vogliamo cambiare l'Italia per cambiare l'Italia non si fanno ultimatum, interviste a distanza, non si dice 'devi fare questo altrimenti...'».LEGGI ANCHE --> Trieste, i poliziotti uccisi: Pierluigi, la passione della divisa come il papà. Matteo stava per sposarsi