Pd, Minniti candidato alla segreteria: tra le firme anche sindaci di Forza Italia

Giovedì 22 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 07:08

«Lo sanno anche le pietre del Matese che sto con Forza Italia. Dal 94. E non mi sono mai mosso da lì», dice perentorio e orgoglioso Tonino Montone, sindaco di Castello Matese, un migliaio di abitanti nell'alto Casertano che si ritrova tra i 551 primi cittadini italiani che hanno firmato la candidatura di Marco Minniti alla segreteria nazionale del Pd. «Io non ci azzecco nulla con quel partito e non ho mai firmato nulla: lo apprendo ora da lei», aggiunge trasecolato. E se in Calabria alcuni sindaci democratici si sono ritrovati firmatari pro Minniti a loro insaputa, in Terra di Lavoro, si ritrovano fan dell'ex ministro dell'Interno addirittura alcuni primi cittadini di centrodestra.