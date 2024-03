Politici e vip spiati, Meloni: «Gravissimo quanto emerge, libertà di stampa non c'entra»

L'inchiesta di Perugia deflagra. Ci sono nomi del mondo delle istituzioni, del Governo attuale e quelli passati, dell'economia e dello sport ma non mancano nemmeno personaggi dello spettacolo o legati a vicende giudiziarie nell'elenco di circa 800 accessi abusivi che, secondo la procura di Perugia, sarebbero stati compiuti a banche dati riservate da chi era in servizio alla procura nazionale antimafia. Caso che ha scosso e investito il mondo politico, ma non solo.

«Ritengo gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini, comuni e non, a loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa, ed in particolare ad alcuni esponenti della stampa. Utilizzare così le banche dati pubbliche non c'entra niente con la libertà di stampa», ha detto Giorgia Meloni parlando con le tv appena giunta a Teramo.

Inchiesta di Perugia, Lotito: «Da pm per Salernitana e non accuse a Gravina»

Intanto si terranno con ogni probabilità giovedì prossimo - si apprende - con orari ancora da definire, le audizioni al Copasir del procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo e del procuratore di Perugia, Raffaele Cantone.

L'inchiesta di Perugia, le reazioni

«Essendoci un'inchiesta in corso sarebbe improprio che io mi esprimessi adesso, certamente è un fatto estremamente grave che si innesta in una situazione che si è sedimentata da anni, il fatto che il diritto alla privacy, garantito dall'articolo 15 della Costituzione, è diventata un'aspirazione metafisica», la riflessione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue, rispoendendo a una domanda sull'inchiesta della procura di Perugia.

«Le stesse intercettazioni, più o meno lecite e captate in modo diverso, sono diventate quasi la regola, mentre l'articolo 15 dice che possono essere limitate solo a casi eccezionali. Se poi non vengono nemmeno autorizzate dall'autorità giudiziaria e captate in modo eccentrico, deve intervenire la magistratura ma anche il legislatore», ha aggiunto il ministro.

Lotito chiede di essere sentito dai pm

Intanto Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, chiede di essere ascoltato dai pm di Roma. Ma precisa, attraverso il suo legale, l'avvocato Gian Michele Gentile, che «òa richiesta di essere ascoltato non riguarderà certo le presunte accuse a Gravina ma avrà ad oggetto la vicenda della vendita della Salernitana Calcio e in particolare i comportamenti messi in atto dai trustee». Il senatore è già stato ascoltato a Perugia e dopo l'atto istruttorio «la Guardia di Finanza - spiega il legale - ha acquisito la documentazione che abbiamo messo a disposizione».