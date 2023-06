Prodi, è morta la moglie Flavia Franzoni: aveva 76 anni. L'ex premier: «Un dolore enorme»

È morta la moglie di Romano Prodi, Flavia Franzoni. La compagna dell'ex premier aveva 76 anni e nel 2019 avevano festeggiato le nozze d'oro: 50 anni di matrimonio insieme.

L'annuncio di Prodi

«Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni». È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa dell'ex presidente del Consiglio.

Franzoni era originaria di Reggio Emilia, città dove ha conosciuto Romano Prodi. È stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, ha lavorato per vent’anni (fino al 1995) all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice.

Nel 1996 ha partecipato con il marito, Romano Prodi, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

Romano Prodi: «Con Berlusconi sempre rivali, mai nemici. Sintonia sull’europeismo»

Nel 2005 scrive con il marito il libro “Insieme” che si aggiudica il premio speciale alla Capri-San Michele (la più importante rassegna in ambito cattolico per la narrativa, vinta due volte da Ratzinger).

Le reazioni e le condoglianze

Commentano a caldo la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni, docente universitaria e moglie dell'ex premier ed ex presidente della Commissione europea, Pier Ferdinando Casini, Enrico Letta e Matteo Salvini.

«Attonito nell'apprendere della scomparsa di Flavia, mi stringo a Romano Prodi e ai suoi figli in questo momento di grande dolore. È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita».

«Rimango senza parole nell'apprendere la notizia della scomparsa di Flavia Franzoni. Abbraccio Romano con Giorgio e Antonio. Ripenso ad un'infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato», scrive Enrico Letta su twitter.

Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l’amata moglie Flavia.

Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 13, 2023

Matteo Salvini, sullo stesso social, esprime vicinanza all'ex premier Prodi. «Sono giorni di profonda tristezza. Condoglianze a Romano Prodi, che oggi ha perso l’amata moglie Flavia. Ci stringiamo al suo dolore e a quello dei suoi cari», scrive su Twitter.

«Profondamente colpito dalla notizia della improvvisa scomparsa di Flavia Franzoni, donna forte e sempre presente nelle storie comuni di questi decenni. Abbraccio Romano Prodi e tutta la sua famiglia». Così il commissario Ue, Paolo Gentiloni, sempre su twitter.