Salvini, offerta a Pd e 5S: trattiamo sul Quirinale, ma il governo cambi

Un po’ per smaltire l’irritazione accumulata nei confronti dei ministri di FI, un po’ nell’attesa che il Pd tenga la direzione di partito, Matteo Salvini si consola con i 5S. Ai grillini di Giuseppe Conte riconosce non solo di aver condotto insieme la battaglia contro il vaccino obbligatorio, ma anche di aver aperto ad una candidatura del centrodestra che non sia, ovviamente, Silvio Berlusconi.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati