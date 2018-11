Raggi e Appendino al bivio: M5S, è il giorno più lungo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 07:30

C'è la traccia di una sorta di nemesi storica, dell'impietosa applicazione della giustizia compensativa che il mito voleva riparatrice di antiche colpe, dell'accadimento che si manifesta nelle forme e nei modi della fatale punizione o della vendetta da servire fredda in questo sabato che promette di consegnarsi alle traballanti cronologie della storia post-contemporanea, liquida e digitale come il momento di una svolta. C'è qualcosa che tiene uniti i destini di quelle che fino a ieri erano considerate le avanguardie pentastellate nel governo dell'Italia, le prime donne del M5S elette sindaco in grandi città, in Municipii fondamentali e assai strategici come quelli di Roma e Torino, l'anticipo annunciato di quanto sarebbe poi avvenuto il 4 marzo scorso. C'è una sensazione di solitudine che avvolge ora Virginia Raggi e Chiara Appendino, le vincitrici delle elezioni amministrative a giugno del 2016, alla guida del Campidoglio e di Palazzo di Città, tormentate da quanto potrebbe venire dall'Aula del Tribunale e dalla Piazza, i luoghi valoriali del movimento che le ha espresse, i punti cardinali nella geografia dell'onestà onestà e della trasparenza efficiente disegnata da Beppe Grillo nel Vaffa Day dell'8 settembre 2007, 11 anni fa, l'inizio di questo presente.