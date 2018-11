Raggi assolta, Beppe Grillo: «Virginia colpisci forte mentre riprendono fiato»

Virginia Raggi assolta per il processo Marra, il sindaco: «Avanti a testa alta, spazzati via due anni di fango»



«Quante volte sentiamo ripetere che «Colpisci forte mentre riprendono fiato». È questo il titolo del post di Beppe Grillo in cui il fondatore del M5S commenta l'assoluzione della sindaca di Roma.«Quante volte sentiamo ripetere che

Le sentenze non si commentano, si rispettano

. È una frase che odio, mi infastidisce come un'iguana sul cruscotto della macchina. Non le commentano perché non hanno mai abbastanza informazioni, conoscenze e sintonia con il mondo della giustizia. Un mondo alieno per molti è forse sin troppo in confidenza per altri. Non le commentano nello specifico perché non ne sanno un cazzo: esiste una speciale, magica, superficialità quando si sbattono in prima pagina, quando, non sapendo trattenere la bava alla bocca, tentano di sovrapporre una falsa dichiarazione ipotetica con le centinaia di magliaia di fatture false emerse nell'inchiesta del Mose a Venezia», scrive Grillo.

Sabato 10 Novembre 2018, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 19:31

