Recovery, da Draghi scossa ai partiti: «Riforme, non ideologie». Mattarella: impegno corale

«Al “non-governo” va contrapposto il coraggio delle riforme economiche e sociali. Un’azione paziente ma decisa, che eviti gli sterili drammi degli scontri ideologici, per dare all’Italia una prospettiva di sviluppo, coesione, convergenza». Mario Draghi cita le parole di Ugo La Malfa per illustrare la sua filosofia riformatrice nella realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E per bacchettare i partiti.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati