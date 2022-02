Recovery plan, le 102 sfide del 2022 per incassare 50 miliardi di euro

Dai bandi agli appalti. Dalle riforme dei regolamenti e delle procedure alle riforme vere e proprie, in parte da proseguire e in parte da iniziare ex novo. Dagli annunci agli investimenti pubblici, materiali e immateriali. Sarà o dovrebbe essere il 2022 il vero anno di svolta del Pnrr, 102 target da centrare entro il 31 dicembre in cambio di altri 50 miliardi, circa, di risorse Ue in due tranche. Incognite politiche a parte, è l'enorme...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati