Reddito, il ministro Grillo rassicura: «Controlli ai furbi e ci sarà più lavoro»

Sabato 19 Gennaio 2019, 08:00

«Solo una slide: Quota 100 è un provvedimento che abbiamo condiviso con la Lega, il Reddito di Cittadinanza è un nostro cavallo di battaglia. Sia noi sia la Lega viaggiamo di comune accordo nell'applicazione del contratto di governo».«Le assicuro: in Consiglio dei ministri, c'è assoluta collaborazione e condivisione. Abbiamo puntato tanto sul Reddito di cittadinanza che rappresenta un assoluto traguardo per il nostro Paese. Con Quota cento e Reddito di cittadinanza rivoluzioniamo il nostro Welfare».«Certo, è una sfida. Ma è l'obiettivo che ci siamo dati ed è giusto andare fino in fondo».«È un test importante ma non è esatto dire che abbiamo approvato il Reddito di cittadinanza per mero calcolo elettorale. Era un impegno importante per noi».