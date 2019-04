Reddito di cittadinanza, la madre separata e l'ex detenuto in fila: «Pochi 620 euro, ci aspettavamo di più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Aprile 2019, 07:00

«Ho ritirato la card. Ci sono 650 euro a mia disposizione. Mi aspettavo di più avendo due figli minorenni. Almeno i 780 euro di cui si parlava in televisione». Daniela Cocci, 35 anni, divorziata con due figli, commenta all'uscita dell'ufficio postale di via del Cassano, a Secondigliano, la consegna della card con il tanto agognato sussidio. Ha preso il via ieri nelle filiali di Poste Italiane la distribuzione delle card per il reddito di cittadinanza. In Campania sono state 7320, fanno sapere dal Ministero del Lavoro. Sono molti di più, invece, gli sms che annunciano ai richiedenti l'accoglimento della domanda con l'indicazione della data utile per il ritiro. Tra i destinatari molti non conoscono ancora l'importo esatto del sussidio. «Adesso spero che possa arrivare finalmente il lavoro - riprende Daniela - Da quando ho divorziato sono a reddito zero, con un affitto da pagare e due figli da mantenere. Uno di 17 anni e una di 4 anni. Pago un affitto di 400 euro per un appartamento nel centro di Casoria. All'ufficio postale mi hanno detto che potrò spendere solo 100 euro in contanti e il resto con la card. Per il sussidio precedente, invece, ne potevo spendere fino a 280». Quella di Daniela è una delle infinite storie che gravitano intorno al reddito di cittadinanza. Nell'hinterland napoletano il sussidio targato 5 Stelle si configura anzitutto come una misura di sostegno a favore dei più deboli. Mentre la soglia simbolica dei 780 euro si scontra talvolta con la fredda oggettività dei complessi calcoli dell'Inps. «All'ufficio postale - prosegue Daniela - mi hanno detto che dobbiamo finire i soldi entro il 18 maggio. Poi ci sarà la ricarica tra un mese. Ma non so ancora se sarà la stessa cifra o un'altra. Vorrei tanto una proposta di lavoro, la aspetto. Mi andrebbe bene qualunque lavoro. Ma se dovesse essere per una sede lontana da casa, dovrò pensarci, avendo una bambina di 4 anni. Se la retribuzione me lo permetterà, ci andrò perché l'importante è lavorare».