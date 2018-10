Reddito di cittadinanza, il caso Campania: «Impossibile il via a marzo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 08:42

Luigi Di Maio, martedì scorso, è stato perentorio con gli assessori al Lavoro: il reddito di cittadinanza deve partire a marzo per 6 milioni di disoccupati e inoccupati. E poco importa, in fondo, se i soggetti centrali in questa operazione – i centri per l’impiego – sono in stato comatoso. Dalla Campania Sonia Palmeri quasi trasecola quando le si chiede se la terza regione d’Italia è pronta per quel periodo. «Chiaramente no. Ma come possiamo esserlo se al momento stiamo discutendo soltanto aperto sui centri?». Della stessa idea sono la collega toscana Cristina Grieco - «A marzo? Se non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare» - o quello pugliese Sebastiano Leo: «A Bari abbiamo un solo centro». Unica voce dissonante Melania Rizzoli, assessore al welfare del Pirellone: «Noi siamo prontissimi, ma perché siamo lombardi. Casomai è il governo a non sembrarci pronto».