Domenica 18 Febbraio 2018, 15:19

«Le dimissioni di Roberto De Luca? Gesto personale di De Luca junior, fatto con grande serietà e rispetto». Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato a “In mezz'ora” da Lucia Annunziata: «Penso e spero che querelerà Di Maio per avergli dato dell'assassino».Sul caso è intervenuto anche il ministro dello Sport, e candidato alla Camera in Toscana, Luca Lotti. «Mi auguro che si faccia luce su quello che è successo e rispetto la scelta che ha fatto l'assessore De Luca: siamo di fronte a una scelta personale, ma credo abbia fatto delle considerazioni giuste», ha detto Lotti a margine di un pranzo elettorale nell'Empolese, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle dimissioni dell'assessore al bilancio del Comune di Salerno, De Luca jr. «Mi incuriosisce - ha proseguito il braccio destro di Renzi - che queste cose arrivino sempre in questi momenti ma la magistratura, su cui ho massima fiducia, saprà fare luce su quanto sia accaduto o meno. Ne sono convinto».