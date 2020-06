Renzi: «Con Salvini al governo l'emergenza Covid sarebbe stata gestita alla brasileira»

«Tutte le volte che penso a quando abbiamo mandato a casa Salvini (e quante volte mi sono venuti i dubbi, dicendomi ma chi me l'ha fatto fare... di far l'accordo con i grillini, sono nella fila con Taverna e Toninelli...è un'esperienza), penso però che se Salvini avesse governato questo Paese in questa fase, come una parte del Pd voleva (perché volevano andare a elezioni e Salvini avrebbe stravinto), la gestione dell'emergenza sanitaria in questo Paese sarebbe alla Bolsonaro, alla brasileira...». Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi, presentando il suo libro «La mossa del cavallo» a Napoli.

«Immaginate cosa sarebbe accaduto se avessi fatto io l'aperitivo a Milano - ha detto ancora l'ex premier - o se avessi fatto il video dal Colosseo, come la Meloni, o da Palazzo Chigi avessi detto che va tutto bene, mi avrebbero maciullato».



Ultimo aggiornamento: 22:20

