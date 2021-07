Salvini attacca De Luca: «Follia l'obbligo delle mascherine all'aperto»

«La Campania è l'unica regione d'Italia con l'obbligo di mascherina anche all'aperto ed è una follia». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio a Battipaglia. «Lasciatemi dire che è una follia - ha rimarcato - per gli anziani, per i lavoratori, per i commercianti, per le mamme, per gli studenti. Io rispetto le norme, ma questa è una norma priva di qualsiasi senso medico, scientifico epidemiologico, sociale o professionale. Lavora tu a Battipaglia in un'azienda agricola con 40 grandi all'ombra con la mascherina a luglio e agosto. Penso che De Luca debba cambiare mestiere, perché con la pelle dei cittadini giocare è difficile». Diretto, dunque, l'attacco al presidente della Regione Campania che ha rafforzato le misure anti-Covid.

«Usiamo il buon senso, quindi prudenza, regole, ci mancherebbe altro, la vita e la salute prima di tutto, ma senza vivere prigionieri della paura e del terrore», ha aggiunto il leader del Carroccio. «Venendo qua sentivo il giornale radio - ha concluso Salvini - con qualcuno che diceva che già da agosto bisogna tornare alle chiusure. Lo stesso De Luca invocava chiusure già da agosto. Invochiamo il buon senso, ma non possiamo far morire di terrore, di chiusura e di paura il popolo campano e il popolo italiano».