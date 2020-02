Gregoretti, il Senato vota su Salvini. Lui: ho difeso la patria, difendere i confini era mio dovere

Matteo Salvini ha cominciato il suo intervento nell'Aula del Senato dove è in corso l'esame della richiesta di processo a suo carico per il caso Gregoretti. Salvini ha preso posto ai banchi della Lega, tra Gian Marco Centinaio e Roberti Calderoli. «Pronto per intervenire in Senato, a testa alta e con la coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente. 'Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui'», ha scritto su Twitter citando una frase del poeta Ezra Pound.

«Se c'è qualcuno che scappa oggi non è tra la Lega ma tra i banchi del governo». Così ha esordito il leader della Lega. «La difesa della patria è un sacro dovere, ritengo di aver difeso la mia patria, non chiedo un premio per questo ma se ci deve essere un processo che ci sia. In quell'aula non andrò a difendermi ma a rivendicare quello che, non da solo, ma collegialmente abbiamo fatto».

«Se avessi dovuto ragionare per opportunismo e convenienza personale non avrei preso la decisione che ho preso: è un processo e non una passeggiata. E lo faccio per rispetto della carica che ho ricoperto, per gli italiani e per i miei figli che hanno il diritto di sapere che difendere i confini era un suo dovere, non un suo diritto».

Dai banchi del Senato è spuntata qualche critica contro le sue parole sulla preoccupazione solo per i suoi figli. «Chi borbotta contro di me non ha ricevuto, come me, un messaggio oggi con scritto: 'Forza papà!'. Allora lei taccia! Taccia per rispetto per mio figlio non per me. Portate rispetto a due ragazzi che vanno a scuola e non rispondono delle accuse al padre».

«Questa politica migratoria di rigore ha salvato migliaia di vite umane: la strategia del buonismo e dei porti aperti han portato a 15mila cadaveri in diversi anni», ha aggiunto. «Voglio andare in tribunale contando sull'indipendenza della magistratura per poi tornare davanti ai miei elettori a testa alta», ha spiegato Salvini.

Salvini ha anche accusato il governo di immobilismo. Tra le accuse «state sequestrando genovesi e liguri». «Questo è un governo tenuto insieme dalla paura del voto e applica il rinvio eterno: il non scegliere sul Mes, sulla prescrizione, sulle autostrade, state tenendo ferma la Gronda, state tenendo in ostaggio i genovesi e i liguri, fate qualcosa ma decidete sull'Ilva, sull'Alitalia. Sono sei mesi che litigate su tutto ma uniti da Salvini è cattivo».

IL CASO

Il Senato che esaminerà la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. All'ex ministro dell'Interno il tribunale del ministri contesta l'ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti, rimasti per 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019. Il voto del Senato - palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Senato - sarà definitivo e dovrebbe arrivare prima di pranzo. L'esito finale sarà però ufficializzato in serata perché le urne resteranno aperte fino alle 19 circa per lasciare il tempo a tutti di esprimersi.

«Ho scelto io contro il mio quieto vivere di andare davanti a un tribunale. Orgoglioso di aver salvato migliaia di vite umane», ha detto Matteo Salvini parlando ai cronisti. «Confido nella terzietà dei giudici, a differenza di altri io non scappo».



Presenti, ma non votanti. Così i leghisti si muoveranno nella trincea di Palazzo Madama. Fino a ieri sera circolavano anche le ipotesi dell'astensione (che con il nuovo regolamento non è più un voto contrario) e dell'uscita dall'Aula. Ma alla fine sembra prevalere tra le truppe della Lega la carta ci si nota di più se veniamo e stiamo in disparte. Una mossa, un po' alla Nanni Moretti appunto, per assecondare i desiderata dell'ex ministro dell'Interno, intenzionato a voler andare a processo (così come da responso della Giunta per le autorizzazioni) per il presunto sequestro dei migranti fermi per 4 giorni sulla nave militare, prima di sbarcare ad Augusta il 31 luglio scorso, ai tempi appunto del governo gialloverde.

«Non mi opporrò», dice infatti Salvini che ieri sera ha riunito il gruppo, convincendolo all'estremo sacrificio. «Lo faccio anche per i miei figli - ha detto il leader della Lega ai suoi senatori - per dimostrare loro che papà non è un delinquente».



Pronto per intervenire in Senato, a testa alta e con la coscienza pulita di chi ha difeso la sua terra e la sua gente.

“Se un uomo non è disposto a lottare per le proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”. pic.twitter.com/uqMYJAFa3I — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 12, 2020



In Aula parlerà anche Giulia Bongiorno, ex ministro e mente legale del Carroccio, da sempre contraria a un posizione pro-processo della Lega che potrebbe poi influire sul dibattimento. Erika Stefani leggerà una relazione per dire che «occorre ritornare nell'alveo di garanzia assicurato dalla legge, ci si rimette alla cognizione del Giudice di merito, imparziale e terzo». Un modo appunto per giustificare il sì all'autorizzazione votato solo dalla Lega in giunta alla vigilia delle elezioni in Emilia Romagna. Poi ci sarà la presenza non votante.

La vera battaglia si giocherà dunque sull'ordine del giorno che sarà presentato dal resto del centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia (bastano le firme di 20 senatori) per ribadire il no all'autorizzazione a procedere. Maurizio Gasparri, big azzurro e presidente della Giunta, è pronto a ribadire «la nostra posizione: il ministro Salvini non violò la legge, come FI rimaniamo coerenti».



Per passare il documento forzista-meloniano avrebbe bisogno della maggioranza assoluta, cioè 161 contrari al processo. Ma a Palazzo Madama il centrodestra si ferma a 139. Da qui l'esito che per molti è scontato sul sì al processo. E anche la distinzione tattica di Salvini che tanto sembra non aver possibilità di salvezza. A meno che non arrivi il soccorso della maggioranza giallorossa. E qui gli occhi sono puntati sull'altro Matteo. Renzi e Italia Viva cosa faranno? «Salvini ha chiesto di essere processato, lo accontenteremo», annuncia al Tg5 l'ex premier. Ma precisa: «Secondo me ha sbagliato politicamente, anche se fatico a vedere un reato, ma lo decideranno i magistrati. Poi comunque andrà battuto politicamente».

Lasciando la palla nell'altro campo, convinti che tanto non ci sarebbero i numeri per un colpo di scena. «L'ennesimo modo di Renzi - raccontano dal quartiere generale grillino - per cercare di differenziarsi dal resto della comitiva, passando ancora una volta per garantista a scapito di tutti gli altri». Sulla Gregoretti un po' tutti si esercitano come possono. Anche le Sardine. L'argomento piace e coinvolge il portavoce Mattia Santori: «L'ex ministro deve andare a processo, decideranno i giudici». Di fatto la giornata sarà lunga e le trattative andranno avanti fino a tardi. Dopo la discussione, una volta presentato l'ordine del giorno, presumibilmente in tarda mattinata si apriranno le urne. Il voto è palese e potrà essere espresso fino a sera. Solo allora sarà annunciato l'esito.

