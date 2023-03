Schlein e il fotomontaggio con un cavallo, il post choc del sindaco di Grosseto: «Per 2 euro che volevate Belen?», è bufera

Elly Schlein, la neosegretaria del Pd, che ride accostata a un dromedario e ad alcuni cavalli. E sotto il commento: «Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?». Il post choc condiviso dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, è diventato un caso politico. Il post ha generato indignazione del mondo politico locale: «Vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neosegretaria Schlein» dicono dal Pd. «L'invito a chi politicamente lo circonda e lo affianca è prenderne le distanze».

La solidarietà

Colonna ha anche pubblicato un video in cui i discorsi di Schleyn sono messi a confronto con quelli di Cetto La Qualunque e Maurizio Crozza. «UN sindaco che irride un donna, non c'è principale leader dell'opposizione, con il peggior body shaming non è degno di rivestire quel ruolo», commenta il deputato e portavoce nazionale della mozione Schlein Marco Furfaro. Anche l'eurodeputata leghista Susanna Ceccardi aveva condannato «la vile ironia che in questi giorni sta interessando la nuova segretaria del Pd. Le esprimo tutta la mia solidarietà», prima della pubblicazione delle storie del sindaco di Grosseto

Il sindaco di Grosseto non è nuovo a post con conseguenze polemiche: una volta sui social mise Matteo Renzi dentro una bara.