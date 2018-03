Senato, lo schiaffo del M5S al Pd: veto sui questori, dem tagliati fuori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Marzo 2018, 07:03 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 07:03

Confessano di sentirsi tutti i giorni, anche più volte al giorno. Ma quello che Matteo Salvini e Luigi Di Maio si dicono a mezzo stampa o via social racconta di un rapporto che sembra essersi inceppato. Sono due i nodi su cui fa fatica a decollare quell'idillio che si era consolidato sull'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera: la premiership e la presenza in un eventuale esecutivo giallo-verde di Forza Italia.In vista delle consultazioni al Quirinale, che cominceranno il 4 aprile, anche l'elezione per gli uffici di presidenza, diventano scacchiere su cui testare tattica e strategia. Con un gioco di ammiccamenti, e allo stesso tempo di minacce incrociate, che chiamano in causa il terzo incomodo: il Pd.È pungente il leader della Lega quando descrive il capo politico del M5s che rifiuta di rinunciare alla presidenza del Consiglio, quasi come quelli che per dispetto portano via il pallone dalla partitella. «Dire o io o io non è il miglior modo per dialogare». Quello che al segretario del Carroccio sembra ancora più inverosimile è che Di Maio riesca a trovare alle Camere i numeri che gli servono per governare. «Novanta parlamentari che dalla sera alla mattina si convincono la vedo difficile», e 50 quelli che invece mancherebbero al centrodestra «sono molti meno di novanta». Il numero uno pentastellato gli risponde via Twitter: «Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri».