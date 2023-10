Vittorio Sgarbi, Antitrust avvia istruttoria: possibili violazioni in materia di conflitto di interessi

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione trasmessale dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi del Regolamento sul conflitto di interessi, nei confronti del sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo. Ad annunciarlo è la stessa Antitrust in una nota.

Sgarbi, anche Miss Italia scarica il sottosegretario alla Cultura: niente presidenza

La replica del sottosegretario

Il caso che lo vede coinvolto riguarda sue presunte attività a pagamento - incompatibili con il ruolo governativo - che avrebbe effettuato nell'ambito di conferenze e presentazioni di mostre

«Sangiuliano? Non l'ho sentito e non intendo sentirlo. Per il resto attendo sereno il giudizio dell'Antitrust», ha affermato in risposta Vittorio Sgarbi. «L'Antitrust è il mio Cda e deve valutare il mio diritto d'autore», ha proseguito, sottolineando che «tutti i diritti teatrali sono garantiti all'interno del diritto d'autore, perché qualunque spettacolo che ho fatto è legato a quello che ho scritto». «Sono assolutamente tranquillo», ha ribadito il sottosegretario Sgarbi.