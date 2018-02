Berlusconi e la stretta di mano a Sofia Bettiza della Bbc: «Se la stringi così, chi ti sposa?»

Martedì 20 Febbraio 2018, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 21:05

«Non stringere più la mano così, sennò uno dice “questa qui mi mena” e non ti sposa». Silvio Berlusconi si è rivolto così a Sofia Bettiza, giornalista della Bbc, che alla fine di un'intervista ha salutato l'ex premier con una stretta di mano vigorosa.Nella scena, ripresa dalle telecamere dell'emittente britannica, si vede la cronista salutare il Cav, che però le consiglia di non stringere troppo forte la mano.«Pensavo piacesse la stretta di mano decisa», dice Bettiza, sorridendo. «No, un po', meno - scherza Berlusconi - chi ti sposa più?». Poi l'ex premier aggiunge: «Guarda che è stato un incontro fondamentale per la tua vita».Il siparietto è stato pubblicato online dalla Bbc che scrive: «Quante interviste politiche si concludono così?».