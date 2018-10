Berlusconi in Alto Adige riceve il Canaderlo d'oro

Sabato 20 Ottobre 2018, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 15:36

«C'è molta amarezza perchè stanno portando l'Italia in una direzione che farà male a tutti. Auspico la fine di questo governo il più presto possibile». Lo ha detto Silvio Berlusconi a Laives in Trentino per un'iniziativa elettorale. «Spero si ravvedano e cambino la manovra», con i loro litigi «stanno dando uno spettacolo veramente negativo del governo e dell'Italia a tutta l'Ue. Spero vadano a casa», ha aggiunto il presidente Fi, che ha twittato la sua foto mentre riceve il "Canederlo d'oro".