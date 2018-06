Tav, il governo punta sul Sud: ecco le grandi opere da portare a termine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Giugno 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 08:30

I dossier sono ancora allo studio, ma la diagnosi che arriva da Porta Pia è già abbastanza netta: per provare a guarire la cronica anemia di cui soffrono le infrastrutture meridionali si procederà a una corposa cura del ferro. Dalla Napoli-Bari all'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, dal raddoppio dei binari in Puglia (con particolare attenzione alla tratta Bari-Barletta), in Sicilia e al retroporto di Gioia Tauro. L'intenzione del nuovo ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, è ricucire le ferrovie del Sud con il resto del Paese. Certo, si tratterà di valutare gli investimenti uno per uno sulla base di costi e benefici. Di considerare laddove possibile soluzioni alternative, in grado di evitare sprechi e consentire magari di accantonare risorse da reinvestire. Ma al netto del metodo, il merito non cambia. Il no alla Tav Torino-Lione discende da costi, ritenuti troppo alti, e benefici, considerati modesti. Ma alta velocità e raddoppi dei binari, al Sud servono eccome. La terra del sì-Tav ha per Toninelli «priorità assoluta», spiegano dall'entourage del ministro. Che non a caso ha citato «ferrovie regionali, legalità e Sud» come i primi obiettivi della sua mission. Che porrà particolare attenzione alla Basilicata. «Impensabile lasciare Matera, capitale della cultura 2019, isolata. Sono allo studio soluzioni ad hoc», spiegano dal ministero. Ancora il timing non c'è: la ricognizione dei fondi è alle prime battute. Ma una prima certezza al Mit sarebbe emersa: tra fondi nazionali ed europei ci sarebbero risorse a sufficienza.