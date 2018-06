Terra dei fuochi, Centinaio apre: «Sì, al decreto: poteri a Costa, ma per le bonifiche servono le risorse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Giugno 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 10:00

«Nessun problema sulla cessione delle competenze al ministro Costa» che sembravano aver portato nelle secche il provvedimento. Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, annuncia il via libera al decreto sulla Terra dei fuochi «che sarà in pre-consiglio dei ministri già lunedì».«Da parte nostra c'è stata disponibilità a 360 gradi sin dall'inizio. Anche perché con il ministro Costa vado d'accordissimo: non nego che è il rappresentante del governo con il quale finora ho collaborato di più».«Da parte nostra c'è stata massima disponibilità e collaborazione. Il ministro Costa avrà la delega sulla Terra dei fuochi, mentre a me sarà ceduta dal ministro Bonasoli quella sul turismo. I rallentamenti sono dipesi unicamente a causa di alcune lungaggini burocratiche, ma il decreto sarà presente già nel pre-consiglio dei ministri di lunedì».«Condivido. Il ministro Costa ha sulla Terra dei Fuochi una competenza indiscussa. Se c'è una persona che in materia è molto più competente di me e che ha delle idee brillanti, perché non dovrei cedergli le competenze? È la persona giusta al posto giusto, nessun problema a fare un passo indietro».