Toninelli show, il ministro gaffeur promette altri lapsus

Giovedì 11 Ottobre 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 18:54

garantisce che darà ancora spettacolo. E i cultori del Toninelli Show, una sorta di Nemer ending tour come quello di Bob Dylan, non possono che gioire. Dopo la gaffe sul tunnel del Brennero, che non c'è, il ministro di Trasporti e Infrastrutture promette altri "lapsus". Lo fa in una sorta di autodifesa postata su Facebook.Nella diretta social fornisce aggiornamenti sui soldi per gli sfollati di Genova e sui fondi per mettere in sicurezza le autostrade tra Lazio e Abruzzo, e poi torna Danilo sulle sue dichiarazioni a proposito del tunnel del Brennero. Si è trattato solo di una "svista". Di un "semplice lapsus"."Invece che dire valico o passante ho detto tunnel - afferma Toninelli nella diretta Fb di circa 10 minuti - e ne commetterò tanti altri di lapsus, non me ne frega niente di un lapsus. Io lavoro dalle 16 alle 18 ore al giorno, chiedete a mia moglie che è preoccupata per me". Lady Toninelli, oltre a preoccuparsi per il consorte, potrebbe anche correggerlo è così l'Italia avrebbe un tunnel in meno ma un ministro meno gaffeur in più.