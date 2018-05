Verso il nuovo governo: ecco il programma punto per punto

NOMADI

Via gli abusivi e più sicurezza



L’obiettivo, scritto nero su bianco, è quello di chiudere i campiromirregolari. I minorenni, anche quelli parte di un nucleo familiare, sarebbero affidati ai servizi sociali per il completamento delle scuole. Del totale di 180 mila persone rom, sinti o caminanti presenti in Italia, ventiseimila vivono in emergenza abitativa e di questi, 9.600 in accampamenti di fortuna, illegali o «tollerati», ha conteggiato l’associazione 21 luglio in un recente rapporto presentato a inizio aprile in Senato. Di questi 9.600, però, un quarto vive proprio a Roma, in circa 300 campi abusivi. Stanziareun finanziamento per abbatterli,come si legge nella bozza di programma di ieri al Pirellone, potrebbe frenare l’emorragia di consensi di Virginia Raggi.



ISTRUZIONE

No migrazioni di insegnanti



I concorsi per l'insegnamento della scuola verranno fatti su base regionale e non più su base nazionale. E verranno stabilite delle regole per evitare il pendolarismo dei professori dal sud verso il Nord. È uno dei punti, caro alla Lega, che verrà molto probabilmente inserito nel programma di governo. Secondo un recente studio del Cnel sono circa 20 mila i professori non di ruolo emigrati verso Settentrione. Le zone di maggiore emigrazione sono Basilicata, Sicilia e Campania, mentre le regioni più attrattive sono Toscana, Piemonte e Lazio: il flusso più consistente va dalla provincia di Napoli a quella di Roma, e dalla Sicilia verso le zone di Milano e Torino. Nel programma per ora non è affrontata la questione della sanatoria dei docenti senza laurea.



FLAX TAX

Irpef a 2 aliquote il 15% e il 20%



Nel testo definitivo del contratto di programma, sulla flat tax non verranno indicate le aliquote. Ma l'ipotesi che si è discussa al tavolo tecnico è quella di due scaglioni (per cui tecnicamente non è possibile parlare di flat tax): il 15% per i redditi fino a 80 mila euro, e il 20% per quelli oltre questa soglia. Ci sarà una no tax area per chi guadagna meno di 8 mila euro, e una detrazione fissa di 3 mila euro per ogni componente dela famiglia fino a 35 mila euro; per i soli familiari a carico fino a 50 mila euro; e nessuna detrazione oltre questa soglia. Il progetto, dal costo di circa 50 miliardi di euro, prevede la cancellazione di tutte le detrazioni e le deduzioni fiscali che oggi abbattono il peso del prelievo sui redditi: dalle spese sanitarie a quelle previdenziali.

Più sgomberi e riassegnazioni