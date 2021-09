Violenza sulle donne, Castiello (Lega): «Fermare la barbarie col codice rosso»

«L'ennesima donna, l'ennesimo femminicidio. È accaduto nel bresciano dove una madre di famiglia è stata uccisa dall'ex marito che l'ha rincorsa sulle scale per poi accoltellarla. L'escalation di queste settimane è allarmante. Invito ogni donna vittima di violenza a denunciare il proprio aguzzino. Con il Codice rosso, fortemente voluto dalla Lega, abbiamo fatto il primo passo per un iter più veloce, ma la strada è ancora lunga e ci impegneremo affinché in Italia non accadano mai più barbarie simili. Amore è libertà e rispetto». Lo dichiara la deputata della Lega Giuseppina Castiello.

