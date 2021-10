Raggi prepara il suo movimento: scalata ai 5Stelle e sbarco alla Camera

Per ora Virginia Raggi non si schiererà, lasciando ufficialmente mano libera ai suoi elettori nel ballottaggio del prossimo fine settimana. Venerdì ha incontrato Enrico Michetti in Campidoglio per un caffè, domani sarà la volta di Roberto Gualtieri: ma da questi colloqui non scaturirà alcun endorsement - nel duello per ereditare lo studio con vista sul Foro Romano, al primo piano di Palazzo Senatorio - lasciando a Giuseppe Conte la sentenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati