Zaia scrive ai meridionali: l'autonomia fa bene a tutti

Venerdì 18 Gennaio 2019, 09:45

L'autonomia del Veneto, insieme a quella della Lombardia e dell'Emilia Romagna, cambia il volto dell'intera Italia. E quindi tutti hanno diritto a discuterne mentre il Sud è rimasto finora ai margini. Di questa ovvietà si è accorto il governatore del Veneto Luca Zaia che ieri ha preso carta e penna - cioè Facebook e tastiera - per scrivere un'accorata lettera «ai cittadini meridionali» definiti come «l'eroica gente del nostro Sud» la quale «non ha mai avuto diritto di parola». Un cambio di toni, almeno, rispetto al collega governatore della Lombardia Attilio Fontana che nei giorni scorsi aveva bollato come «cialtroni» gli oppositori dell'autonomia. Secondo Zaia, l'autonomia farà bene a tutti: «Suggerisco ai cittadini del Sud - scrive il governatore veneto - di osservare bene la realtà dei fatti. La verità è che l'autonomia fa paura a molti amministratori del Sud, perché essa è una vera assunzione di responsabilità».Ad avviso di Zaia «chi racconta nelle istituzioni, nelle piazze, in Parlamento, che l'autonomia è un baratro per il Mezzogiorno, dice qualcosa di contrario alla Costituzione vigente. Quei parlamentari e amministratori del Sud che si dicono fieramente contro l'autonomia, per coerenza dovrebbero chiarire qual è la loro idea di Costituzione e perché non si stanno attrezzando a scrivere nero su bianco una proposta di modifica della Carta costituzionale. È l'unica strada possibile e percorribile. E, magari, scopriremmo che questa modifica pretende a chiare lettere il ritorno allo stato centrale. Quel centralismo che, non mi stanco di ripetere, è centrifugo e quindi disgrega le nazioni, mentre il federalismo è centripeto, le unisce».