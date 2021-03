Vaccini anti-Covid, come si conservano? Ecco le regole di somministrazione

La conservazione dei vaccini è uno dei passaggi più delicati e sensibili del processo di vaccinazione. Tutto avviene prima che il medico si avvicini al nostro braccio con l'ago e di questa fase il comune cittadino non vede nulla. Ma le procedure esistono, sono codificate e testate. Tutte le informazioni riportate di seguito sono tratte da fonti ufficiali (Agenzia Italiana del Farmaco, aziende produttrici).



Come si conserva Pfizer?

Le dosi Pfizer-BioNTech (Comirnaty) vanno conservate in un congelatore a una temperatura compresa tra -90 °C e -60 °C. Vanno conservate nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Durante la conservazione, è necessario ridurre al minimo l'esposizione alla luce ambientale ed evitare l'esposizione alla luce solare diretta e alla luce ultravioletta.



Come trasportarlo?

Bisogna approntare una catena del freddo che funzioni molto bene. Una volta estratti dal congelatore (-60°C), per qualsiasi trasferimento, infatti, i vassoi con i flaconcini possono rimanere a una temperatura ambiente inferiore ai 25°C per un massimo di tre minuti per consentire l'estrazione dei flaconcini o il trasferimento tra congelatori. Dopo essere stati nuovamente trasferiti in un congelatore, i vassoi di flaconcini devono rimanere a bassissime temperature per almeno 2 ore prima che sia possibile estrarli nuovamente.



Come si scongela?

I flaconcini congelati devono essere trasferiti in un ambiente a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C. Possono essere necessarie tre ore per scongelare una confezione da 195 flaconcini. In alternativa, è possibile scongelare i singoli flaconcini per 30 minuti a una temperatura non superiore a 30°C per l'uso immediato.



E una volta scongelato?

Dopo lo scongelamento, i flaconcini di Pfizer-BioNTech possono essere maneggiati in condizioni di luce ambientale e non devono essere ricongelati per alcun motivo. Una volta estratto dal congelatore, il vaccino chiuso può essere conservato prima dell'uso fino a cinque giorni a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C, e fino a due ore a una temperatura non superiore a 30°C. Se invece il vaccino è stato già diluito, quindi preparato per l'inoculazione, mantiene le sue caratteristiche a una temperatura tra i 2°C e i 30°C per un massimo di sei ore.



Come viene preparato il vaccino?

È necessario attendere che il flaconcino scongelato raggiunga la temperatura ambiente, quindi bisogna capovolgerlo delicatamente per dieci volte prima della diluizione senza agitarlo. Solo dopo aver effettuato questi passaggi lo si può diluire.



Quando bisogna interrompere la procedura?

Il vaccino diluito deve apparire come un liquido di colore biancastro, priva di particelle visibili. Se dovessero vedersi particelle o in caso di alterazione del colore, il vaccino diluito va gettato.



E il Moderna?

Il vaccino viene conservato a temperature comprese tra -15 e -25 gradi, ma è utilizzabile e mantiene integre le sue caratteristiche tra i 2°C e gli 8°C per 30 giorni se la confezione del vaccino rimane integra.



Il vaccino va diluito?

No. Il flaconcino non richiede diluizione, è quindi già pronto all'uso e consente la somministrazione di 10 dosi.



Per quanto tempo si conserva?

Una volta che il flaconcino è stato perforato, va utilizzato immediatamente e smaltito dopo sei ore. Non va ricongelato per alcun motivo. Prima di ogni utilizzo e prima di ogni somministrazione il flaconcino va capovolto dolcemente e non va agitato.



Come si conserva AstraZeneca?

La conservazione è meno complessa rispetto al Pfizer-BioNTech. Il vaccino infatti va conservato a una temperatura tra i 2 e gli 8°C. I flaconcini non devono assolutamente essere esposti alla luce del sole. Se non viene aperto, il flaconcino AstraZeneca si può conservare fino a sei mesi.



Per quanto tempo?

Dal momento dell'apertura, AstraZeneca mantiene le inalterate le sue caratteristiche per due giorni se conservato in frigorifero tra i 2°C e 8°C. Se invece il vaccino si trova a temperature superiori ma comunque entro i 30°C, lo si deve somministrare entro sei ore, dopodiché va smaltito e mai rimesso nel congelatore. La casa farmaceutica consiglia comunque di utilizzare «immediatamente» il vaccino «dopo la prima apertura». «Se il vaccino non viene utilizzato immediatamente sottolineano - i tempi e le condizioni di conservazione durante l'uso sono di responsabilità dell'utilizzatore».



Come si conserva J&J?

Rispetto agli altri, il vaccino prodotto dalla Johnson&Johnson si conserva molto facilmente e promette di essere stoccato anche presso le farmacie. Va conservato e trasportato in un congelatore a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C. Deve essere scongelato a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C o a temperatura ambiente.



Quali i tempi per lo scongelamento?

Se la temperatura sarà compresa tra i 2 °C e 8 °C, una scatola da 10 flaconcini richiederà 12 ore per lo scongelamento, mentre il singolo flaconcino richiederà 2 ore. Se invece la temperatura sarà superiore (ma comunque non oltre i 25 °C), una scatola da 10 flaconcini richiederà due ore per lo scongelamento, mentre il singolo flaconcino un'ora.



Il vaccino J&J va diluito?

No. Il vaccino è pronto per l'uso e non va diluito né miscelato con altri medicinali.



Una volta aperto?

Il vaccino mantiene le sue caratteristiche durante l'utilizzo per sei ore a una temperatura compresa tra 2 °C e 25 °C. Una volta aperto, il vaccino deve preferibilmente essere utilizzato nell'immediato. Può essere conservato a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C per un massimo di sei ore oppure rimanere a temperatura ambiente (non superiore a 25 °C) fino a tre ore dopo la prima apertura del flaconcino.



Si può conservare?

Il vaccino non ancora aperto può essere conservato fino a tre mesi a una temperatura tra i 2°C e gli 8°C, periodo che arriva fino a due anni se conservato a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C.



