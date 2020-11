Concorso scuola sospeso dal Dpcm: da domani stop alle prove

È stato sospeso dal Dpcm, tra gli altri, anche il concorso straordinario per i docenti che hanno più di tre annualità di servizio. Oggi però le prove del concorso si stanno svolgendo regolarmente in quanto il Dpcm ha valore dal 5 novembre al prossimo 3 dicembre.

Ai candidati - ha fatto sapere il ministero dell'Istruzione - arriveranno apposite comunicazioni. Il testo del Dpcm non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le prove del concorso straordinario hanno, sin qui, riguardato quasi il sessanta per cento dei candidati; il tasso di partecipazione è stato oltre l'86 per cento.

