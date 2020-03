Coronavirus a Napoli, didattica on line per gli universitari del Suor Orsola

«Tu resta a casa: Unisob viene a casa da te». È il piano straordinario di didattica a distanza messo a punto dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e per rilanciare il messaggio del Governo e degli scienziati che invita tutti a restare a casa ma senza intaccare i diritti e i tempi degli studenti. Il piano prevede lezioni in diretta, on demand, esami e sedute di laurea via web.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Maturità: ipotesi commissioni d'esame solo con prof interni

La didattica a distanza ha preso il via ieri, data già fissata per l'inizio delle lezioni del secondo semestre. Tre le diverse tipologie di lezioni previste: in diretta in modalità streaming con la possibilità per gli studenti di segnalare via chat al docente dubbi, riflessioni e domande e ricevere risposta in tempo reale; lezioni in diretta in modalità 'riunionè dove gli studenti possono interagire con il docente e tra di loro come abitualmente avviene nelle aule universitarie; lezioni 'on demand' come nelle moderne piattaforme di fruizione di formazione online, con la possibilità di seguire la lezione in ogni momento della giornata.

LEGGI ANCHE Coronavirus, alla Federico II lezioni ed esami online per 70mila studenti

«Voglio ringraziare tutte le componenti della nostra squadra di Ateneo - dice il Rettore del Suor Orsola, Lucio d'Alessandro - e in particolare il manager didattico, Natascia Villani, attorno al quale abbiamo costruito un magnifico gruppo di docenti, amministrativi e studenti che ha lavorato giorno e notte da remoto per realizzare in pochissimi giorni questo importante piano di intervento a sostegno delle nuove esigenze didattiche dell'Università». Il piano di didattica online si estende a tutti i percorsi formativi dell'Ateneo, compresi i numerosi master e le Scuole di specializzazione di ogni settore e prevede anche interventi amministrativi a sostegno degli studenti e delle loro attualità necessità, come il differimento del pagamento delle tasse o il rinvio a maggio della sessione straordinaria di laurea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA