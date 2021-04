Dipendenti in pensione e l'asilo nido va al privato

Nel consiglio europeo di Barcellona del 2002, fu fissato come target per gli stati Ue di raggiungere i 33 posti in asili nido ogni 100 bambini, sfida poi recepita anche nella normativa nazionale. A fronte di un centro-nord che ha quasi raggiunto l'obiettivo di Barcellona (32) e dove in media 2 comuni su tre offrono il servizio, nel Mezzogiorno i posti ogni 100 bambini sono appena 13,5, e il servizio è garantito in meno della metà dei comuni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati