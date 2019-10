Dottori di ricerca, tavola rotonda sul futuro professionale

Domenica 13 Ottobre 2019, 19:03

La maggior parte dei Dottori di Ricerca nell’area della Ingegneria andrà a prestare la sua opera scientifica e professionale in enti di ricerca, aziende italiane e, spesso, straniere. Quanto la ricerca non accademica è pronta a trarre profitto dalle loro conoscenze e dai loro entusiasmi? La loro formazione, il loro profilo, le loro attese e la loro sensibilità sono adatti a questi ambiti professionali?Su questi e altri temi la Scuola Nazionale PhD «Ferdinando Gasparini» del Gruppo Nazionale Ricercatori di Elettrotecnica, attiva da circa 25 anni nel settore della formazione dei Dottori di Ricerca, promuove una riflessione invitando esperti della questione a discutere con gli allievi del XXIII Stage della Scuola (Napoli, 14-18 ottobre 2019) e con i dottorandi della Università di Napoli e della Campania.Appuntamento mercoledì 16 ottobre alle 16, alla Scuola Politecnica di Ingegneria e delle Scienze di Base dell'Università di Napoli Federico II (Via Claudio 21, Edificio 1, primo piano, aula I) per la tavola rotonda «Dottorati, Industria ed Enti di Ricerca: quale Dottore per quale Ricerca» con docenti dei dipartimenti universitari di Ingegneria della Campania, allievi dei Corsi di Dottorato, ricercatori di Enti e di Industrie campane, insieme a Ermanno Cardelli, presidente Gruppo Nazionale Ricercatori Elettrotecnica dell'Università di Perugia, Luigi Nicolais, Professore Emerito Università di Napoli Federico II, già ministro e presidente del CNR, Daniele Riccio, coordinatore dottorato di ricerca in ICT presso la Università di Napoli Federico II, Alan Smith, direttore sede Napoli, STMicrolectronics.Coordina gli interventi Raffaele Martone, direttore Scuola Nazionale PhD «Gasparini», mentre a introdurre la tavola rotonda ci saranno Piero Salatino, presidente Scuola PSB UniNA; Furio Cascetta, direttore Dipartimento Ingegneria UniCampania; Giorgio Ventre, direttore Dipartimento DIETI UniNA; Oronzio Manca, coordinatore Dottorato Ricerca Ingegneria UniCampania.