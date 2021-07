Gruppo Bf-Federico II, partnership per ricerca e didattica nell'agrifood

La Federico II firma partnership con il più importante gruppo agroindustriale italiano. Nuove iniziative di ricerca e didattica in piena sintonia e sinergia con il mondo del lavoro nel settore agrifood. Grandi opportunità per studenti e aziende Al via la sinergia tra il gruppo BF Spa e l’Università degli Studi DI NAPOLI Federico II Nuove iniziative di ricerca e didattica su temi di attualità saranno affrontate in partnership tra il più importante gruppo agroindustriale italiano e il più grande Ateneo del Mezzogiorno.

Negli ultimi anni, le tecnologie digitali si sono diffuse anche nel settore agricolo. Agricoltura di precisione, Agricoltura 4.0, tecnologie abilitanti, uso di Internet of Things(IoT), Big Data, Intelligenza Artificiale e robotica sono ormai tematiche chiave per supportare efficienza, qualità e sostenibilità delle filiere agroalimentari. In quest’ottica, è più che opportuno creare ponti tra le attività didattiche e di ricerca accademiche e il mondo delle imprese, soprattutto quelle più sensibili all’innovazione. Al fine di favorire questa tipologia di interazioni, Gruppo BF Spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano, ha sottoscritto un accordo quadro di collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Un accordo fortemente sostenuto dal Rettore della Federico II, Matteo Lorito: «Una collaborazione molto interessante considerando la valenza, la dimensione e la mission del partner aziendale, e che arricchisce il ventaglio delle nostre attività di formazione svolte con particolare attenzione verso il placement e il rapporto con i più importanti players del settore di riferimento. Una nuova opportunità offerta ai nostri studenti e di crescita del nostro Ateneo in piena sintonia e sinergia con il mondo del lavoro nel settore agrifood».

Il Dipartimento di Agraria ha poi sottoscritto un accordo attuativo specifico per la didattica e nell’ambito del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie. A partire dal prossimo anno, parte della formazione avverrà in azienda. Ogni anno, 30 studenti saranno ospiti nelle aziende del Guppo BF Spa per svolgere attività didattica, tirocini e tesi di laurea interamente sul campo. Sotto la guida di tutor aziendali e accademici, gli studenti potranno lavorare su tematiche di grande attualità e di interesse per lo sviluppo del Gruppo BF Spa: precision farming, remote sensing, biocontrollo, miglioramento genetico e razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche tra gli argomenti che potranno affrontare. Soddisfatto il Direttore del Dipartimento di Agraria, professore Danilo Ercolini.