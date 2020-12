Giovani, puntata speciale di ANG inRadio per celebrare conclusione Erasmus+ 2014-2020

Una puntata speciale di ANG inRadio, la radio ufficiale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, per celebrare il settennio 2014-2020 del programma europeo Erasmus+: capitolo gioventù, tutti i giovani e le organizzazioni beneficiarie che hanno contribuito al successo del Programma Europeo.

A condurre la trasmissione, in programma domani 30 dicembre 2020 (ore 18), giovani speaker di tutta Italia del network ANG inRadio live su Facebook, per un viaggio di due ore tra dati e risultati del Programma “principe della nostra Europa” e uno storytelling in cui i protagonisti saranno i beneficiari ed i ragazzi che rappresentano il cuore pulsante delle attività di Ang.

“E’ un momento di condivisione che si pone alla fine di un anno difficile per tutti ma nel quale, grazie anche alle ‘connessioni’ virtuali le ragazze ed i ragazzi hanno dimostrato voglia di esserci, di partecipare, di essere parte attiva di un Paese che non vuole arrendersi. E per questo dobbiamo celebrarlo e ricordarlo in un modo speciale - dichiara Lucia Abbinante, direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani - E' un momento per tracciare un bilancio di questi sette anni che sarà quindi l’occasione per ricordare l’importanza dei programmi europei nella crescita e sviluppo delle nuove generazioni di cittadini europei”.

Al mattino dalle 10.00 alle 13.00, inoltre, sarà possibile accedere ad una stanza virtuale per il video-box in cui tutti i beneficiari e partecipanti ai programmi potranno spontaneamente raccontare la loro esperienza nel programma. Questi contributi verranno poi rilanciati successivamente sui canali social e sito dell’Agenzia Giovani.

Per partecipare al video box occorre iscriversi all’indirizzo https://forms.gle/fCG2QaQqPjyGvUeG7 entro la sera del 29 dicembre.



