Il 15 novembre dalle 15 alle 17, presso l’aula Enrico Pessina, si terrà l’International Day del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Federico II, un’occasione per discutere delle molteplici opportunità di internazionalizzazione che il Dipartimento offre agli studenti ed ai laureati in materie giuridiche.

L'incontro sarà moderato da Amedeo Arena, delegato per l’internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza, il quale ha dichiarato: “L’internazionalizzazione alla Federico II è di casa, da quasi 800 anni. Il Dipartimento di giurisprudenza offre moltissime opportunità di questo tipo. Martedì le scopriremo insieme, grazie al contributo non solo dei docenti che se ne occupano, ma anche degli studenti che vi hanno preso parte.”

L’incontro si aprirà con i saluti di Sandro Staiano, direttore del Dipartimento, Carla Masi Doria, delegata per le relazioni internazionali dell'Ateneo Federico II, Lucia Picardi, coordinatrice del corso di laurea in giurisprudenza, e Lorenzo Zoppoli, coordinatore del corso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.

Seguirà il keynote speech di Roberto Mastroianni, ordinario di diritto dell’Unione Europea e giudice presso il Tribunale dell'Unione Europea, che si soffermerà sul valore aggiunto delle esperienze di studio e ricerca all’estero per le carriere in ambito europeo ed internazionale.

Si avvicenderanno, quindi, le presentazioni di nove tipologie di attività di internazionalizzazione, ciascuna delle quali sarà affidata ad un docente e ad uno studente (o ex studente): Alberto Lucarelli e Luca Palumbo, per la laurea a doppio titolo; Carla Masi Doria e Chiara Girardi, per le iniziative di scambio nell’ambito del Programma Erasmus; Marcello Stella e Inès Saint Esteben, per gli insegnamenti in lingua in inglese del corso di laurea in Giurisprudenza; Fulvio Maria Palombino e Caterina Milo, per le simulazioni processuali; Roberta Alfano e Gianluca Chiusolo, per le Summer Schools di carattere internazionale; Giuseppe Amarelli e Susanna Picariello, per la ricerca tesi presso università estere; Fabio Ferraro e Michele Buonanno, per i corsi di perfezionamento con attività didattiche internazionali; Ferruccio Auletta e Ark Joseph Ndulue, per i master presso università estere; Alessandro De Brasi (ELSA Napoli) e Costantino Diana (Giovani Campani nel Mondo), per le attività di internazionalizzazione promosse dalle associazioni degli studenti. L'evento si terrà esclusivamente in presenza e darà diritto all’acquisizione di 1 CFU agli studenti partecipanti.